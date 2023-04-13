Türkiye Güreş Şampiyonu Engin, Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran'ı ziyaret etti

Türkiye U17 Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonu Eylem Engin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ormankıran, ziyarette yaptığı konuşmada, şampiyonun Süloğlu'ndan çıkmasından gurur duyduklarını belirtti.

Sporcunun başarısının Avrupa ve dünyada devam edeceğini belirten Ormankıran, "Güreşçilerimiz Türkiye geneli yapılan güreşler başta olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa da bizleri temsil diyorlar. Ben isterim ki eylem gibi kızlarımız daha çok olsun ilçemizin, ilimizin, ülkemizin adını duyursunlar." ifadelerini kullandı.

Ormankıran, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını, desteğe devam edeceklerini vurguladı.

Belediye Başkanı, konuşmasının ardından şampiyon sporcuya çeyrek altın ve çiçek hediye etti.

Ziyarette, antrenörler, il genel ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun bünyesinde Yozgat'ta düzenlenen U17 Celal Atik ve U20 Nasuh Akar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 61 kilogram ile Türkiye Şampiyonu Eylem Engin olmuştu.