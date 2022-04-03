Türkiye Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza attı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Milli Takımı, serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen olmak üzere üç stilde de kürsüye çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Avrupa'da ilk kez 10 final yapıp ilk kez 7 altın kazanan, tarihte kadınlarda da ilk kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcular bu organizasyonu, tarihinde ilk kez 17 madalya rekoru ile tamamladı.

Macaristan'da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalya sayısı 338'e yükseldi. Milliler bugüne dek Avrupa'da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz; kadınlarda 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı. Böylece milliler Avrupa şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.