Türkiye Güreş Federasyonundan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama Açıklaması Spor Haberleri Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu. Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 5 sporcunun kurtarıldığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 5'e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız." denildi. Kaynak: AA / Spor Kahramanmaraş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Türkiye Güreş Federasyonundan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.