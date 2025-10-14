Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu, Grappling ve Amatör MMA'da Uluslararası Organizasyonlara Katılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Grappling ve Amatör MMA Şampiyonalarına ilk kez katılım sağlayacak. Sporcular, Türkiye'yi bu branşlarda temsil edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında uluslararası organizasyonlara katılım sağlayacak.

Federasyonun açıklamasına göre Sırbistan'ın Novi Sad kenti, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından grappling ve amatör MMA branşlarında düzenlenecek dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.

Bugün başlayacak Dünya Grappling Şampiyonası'nda Eda Aydemir (58 kilo), Ahmet Talha Başaran (71 kilo) ve Talha Umar (84 kilo) mücadele edecek. Organizasyon, 16 Ekim'de tamamlanacak.

17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Amatör MMA Şampiyonası'na ise Ferit Göktepe (62 kilo), Kaan Berk Acar (71 kilo), Ruslan Arslangereev (84 kilo) ve Mahsun Şehzade (100 kilo) katılacak.

Her iki organizasyonda da Türkiye Güreş Federasyonu bünyesinde yer alan sporcular, ilk kez bu branşlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2024 yılında yapılan kongrede UWW çatısı altına giren amatör MMA branşında güvenlik odaklı kurallar ön planda tutuluyor.

İlk kez düzenlenecek Amatör MMA Dünya Şampiyonası, profesyonel MMA organizasyonundan şu temel farklılıklarla ayrılıyor:

Eldivenler, dişlik, kaval koruyucu ve kasık koruyucu gibi ekipmanların kullanımı zorunludur.

Yere düşmüş rakibin başına vurmak kesinlikle yasaktır.

Dirsek vuruşları, ayaktaki rakibe diz vuruşları ve profesyonel MMA'da serbest olan bazı riskli teknikler yasaktır.

Amatör MMA, 3 raunt x 3 dakika formatında, standart açık minder alanlarında uygulanıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
