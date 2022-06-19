Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, milli takım kamplarını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları öncesi İstanbul'da kampta bulunan kadın ve grekoromen stil erkek milli takımlarını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Oran kentinde düzenlenecek organizasyon için kamp kapan teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi katılacakları her turnuvanın ciddi bir hazırlık süreci olacağına dikkat çekti.

Hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Belgrad'da hedefimize ulaşabilmemiz için, Dünya Şampiyonası öncesi katılacağımız Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve sıralama serileri çok önemli. O turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıp, bütün konsantrasyonumuzla mücadele edeceğiz ve kazanacağımız tecrübeler, bizi büyük hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Genç kardeşlerime çok sayıda uluslararası müsabakada mindere çıkma fırsatı vermek istiyoruz. O şampiyonaların atmosferini yaşayarak, tecrübe kazanarak üst seviyelere çıkmalarının faydalı olduğunu düşünüyoruz."