Türkiye-Gürcistan maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve ilk ikiyi büyük ölçüde garantilediklerini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, iki maçta da gerçekten iyi performans sergileyen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve istediğimiz sonucu aldık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren takım ruhlarını sahaya yansıttılar. İki maçta fazladan gol atarak hırslarını sahaya yansıttıkları için de çok teşekkür ediyorum. Bir puanımız kaldı gibi gözüküyor, en iyisini yaparak istediğimiz bütün sonuçları alarak hayallerimize adım adım ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Montella, duran toptan gelen goller hakkında, "Her zaman çalışıyoruz hatta bu görevi en iyi şekilde yoğun çalışarak Hakan Balta hocamız yapıyor. Futbolcularımız da bu konuda özverili çalışıyor, bundan faydalandığımız için çok mutluyum. Yetenekli ayaklara ve kafaya iyi çıkan oyunculara sahip olduğunuzda bu tarz tablolar ortaya çıkabiliyor. Modern futbolda bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her zaman çalışmalarımızda duran toplar var." şeklinde konuştu.

"Bizim bir hayalimiz var Dünya Kupası'na gitmek"

İtalyan teknik adam, geçmişte zaman zaman eleştiriler de aldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Eleştiriler işimizin bir parçası, hiçbir zaman etkilenmemek en önemli konu, bu konularda etkilenmiyorum çünkü görevimi yaparken en iyisin yapmaya çalışıyorum. Birçok kez forvetsiz oynadığımız için mesela bu eleştiriler oldu ama sanırım bu maçla geçen maçın sonucunda ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuzu herkes gördü. Hatta fazlasıyla ofansif bir oyun sergiliyoruz. Bunun karşılığında gol yiyebiliyoruz ama ofansif oynadığımız için çok gol atıyoruz. Böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni çok mutlu etti. Bizim bir hayalimiz var Dünya Kupası'na gitmek, milletimize böyle bir hayali yaşatmayı çok isteriz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

"Play-off'a varmak üzereyiz, bir puan kaldı ama futbolda matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey ifade etmiyor." sözlerini kullanan Montella, "Biz görevimizi en iyi şekilde yaparak en çok puanı toplamak istiyoruz. Ufuk bir hayalimiz de var, son maça eksi bir puanla giderek orada belki farklı bir sonuçla farklı bir hayalle Dünya Kupası'na gitmek isteriz. İstatistikler çok güzel ama onları anı olarak tutmak istemem, şöyle bir anı tutmak isterim Dünya Kupası'na gittiğimizi düşünün o anıyı orada oyuncularımızla yaşamak çok isterim ama yolumuz uzun play-off üzerinden gitsek dahi, çok önemli maçlar olacak, adım adım devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnanılmaz bir oyuncu grubuna ve aile ortamına sahip olduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, "Bu birlikteliği korumaya çalışıyoruz, bu birliktelikten böyle reaksiyon çıkabiliyor. Böyle reaksiyon vermelerinin sebebi çok güçlü bir gruba sahip olmamız. O mağlubiyetten sonra hepimiz tekrar toparlamamız gerektiğini biliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bu 10 günde futbolcularımız inanılmaz çalıştılar. Aileden bahsederken sadece futbolcularımızı katmıyorum, başkanımızdan en küçük birime kadar herkes çok çalışıyor, böyle bir aileye sahip olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kocaeli taraftarından da övgüyle bahseden Vincenzo Montella, "İnanılmaz bir taraftar vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı, sonuna kadar arkamızda onları hissettik. Böyle güzel gecelerde onlarla birlikte olmak inanılmaz mutlu ediyor. Galibiyetler aldığınızda taraftarların bunu benimsemesi bizi ayrıca gururlandırıyor. Çok güzel tesadüflerden bahsettiniz, aslında kazanmamız için her şey vardı, Merih için çok mutluyum, iki gol attığı için, keşke Kerem de atsaydı çok daha mutlu olurduk. Burada sevgi yağmuruna tutulunca insan ister istemez tekrar buraya gelmek isteyecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kendini hiç yabancı hissetmediğini vurgulayan Montella, "Bu ülkede olduğum için bu mantaliteye yakın olduğum için burada hiçbir şekilde yabancı hissetmiyorum. Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm, hemen hemen aynı kültüre sahip bölgede büyüdüğüm için kendimi burada yabancı hissetmiyorum. Çok çalışkan, görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Futbolcularımız özverili şekilde çalışıyor. Bu akşam bir mutluluk daha yaşadım, attığımız ilk golü antrenmanda birkaç kez çalıştık, oyuncularımızın bize olan inançlarını sergilediği için çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, elde ettikleri başarının sırrının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sırrımız çok fazla çalışmak, çalışırken yaptıklarımıza inanmak, çok şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için, sadece futbolcu olarak nitelendirmeyeceğim adamlar olarak altını çizmek istiyorum. İnanılmaz özveriyle çalışıyorlar. En yaşlısından en gencine kadar, bu ortamı kurduğumuzda tabii ki çok sevindik. İnanılmaz birliktelik var, bu birlikteliğe kimsenin zarar vermesin izin vermeyeceğiz, ne olursa olsun. Bu futbolcular her şeyin en iyisini hak ediyor."