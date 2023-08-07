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Türkiye, Güney Kore'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nu lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda D Grubu'nu 4. sırada bitiren Güney Kore ile karşılaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan maçı 25-16, 23-25, 20-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 kazanan Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Güney Kore voleybol Türkiye Spor Haberler

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