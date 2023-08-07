Türkiye, Güney Kore'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.