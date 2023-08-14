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Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı İngiltere'ye gitti

Spor Haberleri

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya şampiyonası için İngiltere'ye gitti. Şampiyonada Tayland, İtalya ve Japonya ile mücadele edecekler.

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya Şampiyonası için İngiltere'ye gitti.

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, 13-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan dünya şampiyonası için İngiltere'ye gitti. 7 Ülkenin katılımlarıyla Birmingham kentinde gerçekleştirilecek B1 Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı; Tayland, İtalya ve Japonya ile mücadele edecek.

Yaklaşık 15 kişilik sporcu kafilesiyle şampiyonda mücadele edecek olan Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı sporcuları, hedeflerinin dünya kupasını kazanarak ülkeye getirmek olduklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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