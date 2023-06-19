Türkiye Golü Neden İptal Edildi? Türkiye Golü Ofsayt Mı?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşıyor. Maçın 8. Dakikasında golümüz iptal edildi. Türkiye golü neden iptal edildi? Maçı izleyen sporseverler Türkiye golü ofsayt mı, merak etti. Türkiye golü neden iptal edildi? Türkiye golü ofsayt mı?