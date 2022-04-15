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Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da başladı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da başladı

Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Bodrum'da yapılan müsabakalarla başladı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Bodrum'da yapılan müsabakalarla başladı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Bodrum Regnum Golf Country'de gerçekleşen müsabakalara 12 takım ve 21 sporcunun katıldığı aktarıldı.

İlk rauntta erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli'nin 73 (+2) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan'ın 76 (+5) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik'in 77 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Kadınlarda ise İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci'nin 77 (+6) gross skorla birinci olduğu, İstanbul Golf Kulübünden Almina Erdoğan ile Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir'in 79'ar (+8) gross skorla ikinciliği paylaştığı ifade edildi.

Türkiye Golf Turu'nda 6. ayak müsabakalarının ikinci raundu, yarın gerçekleştirilecek. ???????

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye, Antalya, Bodrum, Golf, Spor, Haberler

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