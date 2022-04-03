Türkiye Golf Turu'nun 5. ayağı, Bodrum'da tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bodrum Regnum Golf Country'de oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'den 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

Organizasyonun final raundunun sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplam 227 (+14) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli, Antalya Gençler Golf Akademisi sporcularından Berk Çelik ve Taner Yamaç ise toplamda 228 (+15) gross skorla ikinciliği paylaştı.

Kadınlarda, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp toplam 233 (+20) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 235 (+22) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Akademisi'nden İrem Demir toplamda 242 (+29) gross skorla üçüncü oldu.

Organizasyonun 6. ayak müsabakaları, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Regnum Golf Country'de oynanacak.