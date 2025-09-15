Haberler

Türkiye Golf Milli Takımı Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda Başarı Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye girerek başarılı bir performans sergiledi. Kadınlarda Sude Bay birinci, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan ikinci oldu.

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çeşitli kategorilerde başarı sonuçlar aldı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Theodora Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'nın yer aldığı 9 ülkeden toplam 85 sporcu mücadele etti.

Kadınlar gross kategorisinde milli sporculardan Sude Bay birinci, İrem Demir ise üçüncü oldu. Erkekler gross kategorisinde yarışan milli golfçü İbrahim Tarık Aslan, turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Kadınlar net kategorisinde ise Selen Sedar birinci olurken, Erin Neva Yeniçelik ikinci, İrem Demir üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

Marketteki peçeteleri tutuşturan çocuk hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.