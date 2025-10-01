Türkiye Golbol Takımları Avrupa Şampiyonası'nda İyi Başladı

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlar, ilk gün maçlarını kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde başlayan şampiyonada Golbol Kadın Milli Takımı 2 maçta 2 galibiyet alırken, Golbol Erkek Milli Takımı ise ilk maçında son Avrupa ikincisi Litvanya'yı farklı yendi.

Organizasyonun açılış maçında Golbol Kadın Milli Takımı, İngiltere'yi 9-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında ise ev sahibi Finlandiya'yı 9-5 yendi.

Golbol Erkek Milli Takımı ise ilk maçında Litvanya'yı 12-3'lük skorla mağlup etti.

Şampiyonada Golbol Erkek Milli Takımı yarın Finlandiya ve İngiltere ile karşılaşacak. Golbol Kadın Milli Takımı ise Almanya ile karşı karşıya gelecek.