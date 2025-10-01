Haberler

Türkiye Golbol Takımları Avrupa Şampiyonası'nda İyi Başladı

Türkiye Golbol Takımları Avrupa Şampiyonası'nda İyi Başladı
Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın ve Erkek Milli Takımları, ilk gün maçlarını kazanarak dikkat çekti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde başlayan şampiyonada Golbol Kadın Milli Takımı 2 maçta 2 galibiyet alırken, Golbol Erkek Milli Takımı ise ilk maçında son Avrupa ikincisi Litvanya'yı farklı yendi.

Organizasyonun açılış maçında Golbol Kadın Milli Takımı, İngiltere'yi 9-2 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı takım, ikinci maçında ise ev sahibi Finlandiya'yı 9-5 yendi.

Golbol Erkek Milli Takımı ise ilk maçında Litvanya'yı 12-3'lük skorla mağlup etti.

Şampiyonada Golbol Erkek Milli Takımı yarın Finlandiya ve İngiltere ile karşılaşacak. Golbol Kadın Milli Takımı ise Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
