Türkiye Golbol Milli Takımları Çeyrek Finale Yükseldi

Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek milli takımlar, grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Kadın Milli Takımı, Macaristan'ı 10-0, Polonya'yı ise 11-1 yenerek A Grubu'nu lider bitirdi. Beş maçta beş galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı ise son grup maçında Polonya'yı 5-4 mağlup ederek D Grubu'nu namağlup zirvede tamamladı. Milliler, çeyrek finalde Karadağ ile mücadele edecek.