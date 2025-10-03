Türkiye Golbol Milli Takımları Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler

Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye kadın ve erkek milli takımları grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Kadın takımı A Grubu'nu lider bitirip Fransa ile karşılaşacak, erkek takımı ise D Grubu'nu namağlup tamamlayıp Karadağ ile mücadele edecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Kadın Milli Takımı, Macaristan'ı 10-0, Polonya'yı ise 11-1 yenerek A Grubu'nu lider bitirdi. Beş maçta beş galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı ise son grup maçında Polonya'yı 5-4 mağlup ederek D Grubu'nu namağlup zirvede tamamladı. Milliler, çeyrek finalde Karadağ ile mücadele edecek.

