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Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ'ı mağlup etti

12 Aralık 2023 18:06 Güncelleme: 18:08 Abone Ol

Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı, ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti ve son maçta İsrail ile karşılaşacak.