Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı Karadağ'ı mağlup etti
Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye Golbol Erkek Milli Takımı, ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti ve son maçta İsrail ile karşılaşacak.
Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.
Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.
Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki son maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.