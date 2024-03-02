Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya almak için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamayı sürdürüyor.

Yabancı birçok kulüp ve milli takımların kamp döneminde tercih ettiği havuz, şimdilerde aralarında birçok müsabakadan altın madalya ve dereceler kazanan genç millileri misafir ediyor.

Yüksek irtifada performanslarını artırmak için 24 günlük kamp programına dahil olan yüzücüler, yeni sezonda yarışların yanı sıra kendi kategorilerinin en prestijli müsabakası olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Milli takım antrenörü Tolga Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişilik sporcu kafilesiyle yüksek irtifada kamp yaptıklarını söyledi.

Sporcuların geçmiş yıllarda birçok başarısının olduğunu belirten Çağatay, "Burada 24 günlük bir kamp planladık. Sporcularımız geçmişte milli takım forması altında gittikleri uluslararası bütün yarışlardan madalya aldı, bazı turnuvalarda rekor kırıp milli marşımızı birçok kere dinletip bayrağımızı göndere çektirdi." dedi.

Çağatay, kamptan sonra müsabakalara katılacaklarını ifade ederek, "Kamptan sonraki süreçte Lüksemburg'da özel yarış var oraya katılmayı planlıyoruz. Sonra olimpiyat akrediteli Edirne Cup Yarışları var oraya katılacağız. Ardından ülkemizi temsil etmek için Gençler Multinational yarışları var oraya gideceğiz. Geçen sene orada madalyalarımız var. Türk takımı olarak orada büyük başarımız, rekorlarımız var. Onu da takip eden süreçte bu yaşın en prestijli yarışlarından biri olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacağız." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları barajına uzak kaldıklarını dile getiren Çağatay, "Şu an olimpiyat barajına uzağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 5 aylık bir süremiz kaldı ve yapılması gerekenleri yapıyoruz. Bu sene hedefimiz katılacağımız yarışlarda yine altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.