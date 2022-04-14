Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 24 - 29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 24 - 29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Merkezefendi Belediyesi sponsorluğunda Anemon Otel'de düzenlenecek.
Başvurular, federasyonun resmi sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 22 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
AA / Muhammed Boztepe - Spor