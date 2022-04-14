Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 24 - 29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 24 - 29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Merkezefendi Belediyesi sponsorluğunda Anemon Otel'de düzenlenecek.

Başvurular, federasyonun resmi sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 22 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title