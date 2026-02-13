Haberler

Türkiye Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası Sivas'ta devam ediyor

Güncelleme:
1075 sporcunun katıldığı Türkiye Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta büyük çekişmelere sahne oluyor. Dereceye giren sporculara madalyaları veriliyor.

Türkiye Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası, 1075 sporcunun katılımıyla Sivas'ta sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 59 il ile KKTC'den 1075 sporcunun katıldığı şampiyona, büyük çekişmelere sahne oluyor.

Şampiyonada sporcular dereceye girmek için çaba harcıyor.

Günün müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Şampiyona, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
