Türkiye Gençler Karate Şampiyonası Kütahya'da Başladı
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Kütahya'da 4 gün sürecek olan Türkiye Gençler Karate Şampiyonası başladı. Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 53 ilden 450 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.
Kütahya'da 4 gün sürecek olan Türkiye Gençler Karate Şampiyonası başladı.
Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 53 ilden 450 sporcunun mücadele edeceği belirtildi.
Türkiye Karate federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Alper Cemil Yiğitoğlu, yaptığı açıklamada, "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Karate Gençler (A-B) Türkiye Finali Müsabakaları başladı. Müsabakalarda 53 ilimizden 450 sporcu mücadele edecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Yiğitoğlu, kıran kırana mücadelelere sahne olan müsabakaların cuma günün ödül töreniyle tamamlanacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA