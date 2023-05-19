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Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Spor Haberleri

Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp şampiyon oldu.

Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Golf Şampiyonası'nda erkeklerde Can Gürdenli, kadınlarda ise Zeynep Süalp şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Silivri Golf Sahası'nda gerçekleşen şampiyonada 70 sporcunun yer aldığı belirtildi.

Şampiyona sonunda erkeklerde Can Gürdenli'nin, kadınlarda ise Zeynep Süalp'in 72'şer gross skorla şampiyonluğa ulaştığı aktarıldı.

Erkekler A kategorisinde Ömer Ersin Bilgin'in, B kategorisinde Kerim Çetin'in birinci olduğu kaydedildi.

Kadınlar A kategorisinde ise Lara Sorguç'un, B kategorisinde ise Ece Sözmen'in ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

Aslı Nemutlu Türkiye Spor Haberler

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