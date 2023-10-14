Türkiye, Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Tayvan'a 2-0 Kaybetti
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Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, süper turdaki son maçında Tayvan'a 2-0 kaybetti. Milli takım, bronz madalya maçında Meksika ile karşılaşacak.
Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, süper turdaki son maçında Tayvan'a 2-0 kaybetti.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın süper turunda son maçlar oynandı.
Türkiye, süper turda sahaya çıktığı son karşılaşmasında Tayvan'a 2-0 yenildi. Milli takım, bronz madalya maçında yarın Meksika'yla saat 11.00'da karşılaşacak.
Kupanın finalinde ise Fransa ile Küba saat 15.00'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Spor