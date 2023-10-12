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Türkiye Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda süper tura çıktı

Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son iki maçında Çin ve Tunus'u yenerek süper tura çıktı. Milli takım, gruptaki dördüncü maçında Çin ile beşinci karşılaşmasında Tunus'a 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Türkiye'nin yanı sıra gruplarında ilk 3 sırada yer alan Küba, Çin, Fransa, Meksika ve Tayvan süper tura yükseldi. Türkiye, süper turda yarın saat 11.30'da Meksika, saat 17.30'da ise Fransa'yla karşılaşacak.