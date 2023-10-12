Türkiye Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda süper tura çıktı
Spor Haberleri
Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son iki maçında Çin ve Tunus'u yenerek süper tura çıktı. Milli takım, gruptaki dördüncü maçında Çin ile beşinci karşılaşmasında Tunus'a 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Türkiye'nin yanı sıra gruplarında ilk 3 sırada yer alan Küba, Çin, Fransa, Meksika ve Tayvan süper tura yükseldi. Türkiye, süper turda yarın saat 11.30'da Meksika, saat 17.30'da ise Fransa'yla karşılaşacak.
Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki son iki maçında Çin ve Tunus'u yenerek süper tura çıktı.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada üçüncü gün maçları yapıldı ve grup müsabakaları sona erdi.
Milli takım, gruptaki dördüncü maçında Çin ile beşinci karşılaşmasında Tunus'a 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Grubu 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan milli takım, adını süper tura yazdırdı.
Türkiye'nin yanı sıra gruplarında ilk 3 sırada yer alan Küba, Çin, Fransa, Meksika ve Tayvan süper tura yükseldi.
Türkiye, süper turda yarın saat 11.30'da Meksika, saat 17.30'da ise Fransa'yla karşılaşacak.