Türkiye Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda ikinci maçta Malezya'yı yendi
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Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye ikinci maçında Malezya'yı yenerken, üçüncü karşılaşmasında Küba'ya mağlup oldu.
Ankara'da devam eden Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye ikinci maçında Malezya'yı yenerken, üçüncü karşılaşmasında Küba'ya mağlup oldu.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada ikinci gün maçları yapıldı.
Malezya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında ise Küba'ya 2-0 kaybederek ilk yenilgisini aldı.
Türkiye, organizasyonda yarın saat 10.00'da Çin ve saat 19.00'da Tunus ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye-Malezya: 2-0
Küba-Türkiye: 2-0
Çin-Zambiya: 2-1
Zambiya-Tunus: 0-2
Tunus-Küba: 0-2
B Grubu:
Gana-Avustralya: 2-0
Fransa-Tayvan: 2-0
Tayvan-Gana: 2-1
Güney Kore-Fransa: 1-2
Avustralya-Meksika: 0-2