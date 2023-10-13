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Türkiye Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenildi

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Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenilerek final etabından elendi ve üçüncülük maçına çıkacak.

Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenilen Türkiye 3.'lük maçında mücadele edecek.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın süper turundaki ilk maçında Meksika'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, günün ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Fransa mağlubiyetiyle final etabından elenen milli takım, üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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