Türkiye Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenildi
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Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Türkiye, Fransa'ya 2-1 yenilerek final etabından elendi ve üçüncülük maçına çıkacak.
Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-1 yenilen Türkiye 3.'lük maçında mücadele edecek.
Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın süper turundaki ilk maçında Meksika'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, günün ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.
Fransa mağlubiyetiyle final etabından elenen milli takım, üçüncülük mücadelesine çıkacak.
Kaynak: AA / Spor