Türkiye Genç Milli Takımı 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda Şampiyon

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Türkiye Genç Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, milli sporcuların tarihi başarısının Türk satrancının yükselişine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Türkiye Genç Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda yarışarak sekiz turun tamamını galibiyetle tamamlayan 18 yaş altı genç satranççılarımız bizlere çok büyük bir sevinç yaşattı. Müsabakalarda ter dökerek altın madalyanın sahibi olan milli sporcularımız Işık Can, Adar Tarhan, Hasan Hüseyin Çelik ve Işıl Can'ı canıgönülden kutluyor, oyuncularımızın bu tarihi başarısının Türk satrancının yükselişine önemli katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum."