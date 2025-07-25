Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı Finale Yükseldi

Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı Finale Yükseldi
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 98-82 yenerek finale adını yazdırdı.

Türkiye Genç Erkek Basketbol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) yarı finalde Sırbistan'ı 98-82 yenerek finale çıktı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 98-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Genç milli basketbolcular, finalde yarın saat 14.00'te Litvanya-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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