Türkiye Genç Basketbol Takımı Fransa'ya Mağlup Oldu

Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 81-55 mağlup oldu. Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Belgrad Arena 2'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Fransa 21-15 önde kapatırken, ikinci çeyrekte toparlanan milliler devreye 35-32 üstün girdi. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreği 51-50 önde geçti. Milliler, son periyotta 4 sayı üretti ve rakibine karşılık vermekte zorlandı. Genç milliler, sahadan 81-55 yenilgiyle ayrıldı. Millilerde Cengiz Coşkun 14, Ahmet Berkay Gönül 12 sayı kaydetti. Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü müsabakada bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek.