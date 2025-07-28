Türkiye Genç Basketbol Takımı Fransa'ya Mağlup Oldu

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Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 81-55 mağlup oldu. İlk yarıda öne geçen milliler, son çeyrekte etkisiz kaldı.

Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 81-55 mağlup oldu.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Belgrad Arena 2'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Fransa 21-15 önde kapatırken, ikinci çeyrekte toparlanan milliler devreye 35-32 üstün girdi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreği 51-50 önde geçti. Milliler, son periyotta 4 sayı üretti ve rakibine karşılık vermekte zorlandı. Genç milliler, sahadan 81-55 yenilgiyle ayrıldı.

Millilerde Cengiz Coşkun 14, Ahmet Berkay Gönül 12 sayı kaydetti.

Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü müsabakada bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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