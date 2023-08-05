Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda Sıralama ve Eleme Atışları Tamamlandı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde sıralama ve eleme atışları tamamlandı. Atışlar sonucunda kadınlar, erkekler ve takımlarda dereceye giren isimler yarın finalde yarışacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde sıralama ve eleme atışları tamamlandı. Atışlar sonucunda kadınlar, erkekler ve takımlarda dereceye giren isimler yarın finalde yarışacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Sivas Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen atışlarla devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda yapılan şampiyonada okçular, geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki atışlarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde sıralamala, olası beraberlik ve daha sonrada eleme atışları yapıldı.

Atışlar sonrasında kadınlar, erkekler ve takımlarda dereceye giren sporcular yarın final atışlarında yarışacak. Yarışmanın ardından ise düzenlenecek olan törenle madalyalar verilecek.