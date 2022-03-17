Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası Kayseri'de gerçekleştirilecek

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası, 19 Mart Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Kızak Şampiyonası, 19 Mart Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyonada Kahramanmaraş ve Artvin müsabakalarında dereceye giren kulüp sporcuları mücadele edecek.

Organizasyona 60 sporcunun katılması beklenirken, yarışmalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporcu ve kulüplere ödül verilecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Kayak Merkezi, Kayseri, Türkiye, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title