Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2023 yılı ödül töreni gerçekleştirildi.

Eresin Topkapı Hotel'de düzenlenen etkinliğe, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve ligde yer alan il ile bazı ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel spor federasyonlarının sayısını artırarak branşlarda başarının önünü açtıklarını söyledi.

Etnospor Konfederasyonu olarak tüm dünyada geleneksel sporları popülerleştirme çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu çalışmalarda kurumsal yapıların güçlenmesinin önemini gördük. Türkiye'yi analiz ettiğimizde bizim geleneksel sporlarımız 3 başlık altında kategorize edilebiliyordu. Güreş, binicilik ve atıcılık. O günden itibaren şunu savunduk. Her birini bir geleneksel federasyonda toplarsak geleneksel okçuluk, cirit ve yağlı güreşin hızlı ivmelenmesine şahit oluruz dedik. Bunu bakanlarımıza anlattık ve Cumhurbaşkanımız da bizi destekledi. Bugün geldiğimiz noktada 4 federasyonumuz tüm geleneksel sporlara hizmet ediyor ve söz konusu branşlarda ivmelenmeyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşin Türkiye'nin en önemli sporları arasında olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada biz şunu iddia ettik. Bizim bu geleneksel spor federasyonlarımız bu işin hakkını verecekler dedik ve bunu da ispat etmiş olduk. Yağlı güreşte hem kurumsallaşma hem radikal adımlar atıldı. Başkanımız yağlı güreş ligi fikrini öne attı ve güzel düzenlemeler yaptılar. Pehlivanlarımızın kaygıları oldu. Belli düzen ve alışılmış işleyiş var ama kaygıları gidermek adına sürekli bunları anlattık. Geçtiğimiz yıl sanıyorum bizi haklı çıkardı. Yağlı güreş çok hızlı büyümeye devam edecek. Pehlivanlarımız daha az güreşerek daha fazla kazanabilecekler. Tarık bey (Savran) her zaman güreşin yanındayız dedi bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Yayın ve sponsorluk konusunda talepler gelmeye devam edecek."

Yağlı güreşin kendine has zorluklarının farkında olduklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her sene daha doğru düzenlemeler yapılacak. Hedefimiz tabi seyir zevkinin yüksek olması daha çok sponsor ve yayıncının bu alana ilgi göstermesi. Tabanı güçlü bir spor istiyoruz. Çok küçük yaştan itibaren çocukları güreşle tanıştırmamız lazım. Pehlivan tekkelerinde sadece pehlivan yetişmiyor, adam yetişiyor adam. Bizim çocuklarımızı güreşle tanıştırmamız lazım. Bütün çocuklarımızı spora angaje etmemiz lazım. Tüm sporlar çocuklarımız için çok önemli ama geleneksel sporlar özellikle faydalı. Ata sporumuz milli sporumuz diyoruz çünkü bunlar bizim kültürümüz. Bu serüvende yolculukta üstüne koyarak gideceğimiz bu yürüyüşte genç yaştaki çocuklarımızı geleneksel sporlarla tanıştırırsak önemli bir iş yapmış oluruz. Pehlivan adam yetiştireceksin ki zulmü düşünen adam bir daha düşünecek. Benim karşıma ne çıkar diyecek."

İbrahim Türkiş : "Gece gündüz yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettik"

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi adına gece gündüz mücadele ettiklerini belirtti.

Göreve 1,5 yıl önce geldiklerini hatırlatan Türkiş, şunları kaydetti:

"Kendimiz için önemli olan yağlı güreşimiz için bu görevi yapmanın onurunu taşıdık. 1,5 yıldır gece gündüz yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettik. Güreş severlerin isteklerini dikkate aldık. Pek çok kişiyle değerlendirdik ve sonunda bu ligin oluşturulmasının olmazsa olmaz zorunluluk haline geldiğini gördük. Hiçbir şey kusursuz olmaz. Bir şeyi yanlış yapmak istemiyorsanız hiç kımıldamamanız lazım ama bu bize göre değil. Gelecek sene inşallah çok daha güzelini tüm Türkiye'ye sunacağız. 2 aydır yaşanan bir zulüm var. Aslında farklı bir organizasyon yapacaktık ama orada kardeşlerimiz ölürken farklı bir organizasyon yapmayı içimize sindiremedik. Söz vermemiş olsaydık bunu da yapmazdık. Daha kabul edilebilir şartlar altında bu programı yapmayı uygun gördük. Filistin, bu zulmü yaşamasa bu programı gece yapacaktık, yemek ve eğlence ile taçlandıracaktık ama içimize sindiremedik. İnşallah bu zalimliğin ve katlin bittiği günleri yakında görürüz."

Tarık Sarvan ise "Bundan 12 ay önce çıkmış olduğumuz güzel yolda bu kalabalığı görmek gerçekten çok güzel. İbrahim Türkiş başkanım olmasa bu kalabalık burada olmazdı. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından kupa ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Bu sezonun şampiyonu Orhan Okulu, altın kemer ödülünü Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.