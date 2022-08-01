Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu belirlendi Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına Şükrü Kazan getirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına Şükrü Kazan getirildi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu kadrosu belirlendi. Şükrü Kazan'ın başkanlığını yapacağı kurul şu isimlerden oluştu: Başkan vekili: Hasan Tuna. Başkan yardımcısı: Raşit Ataş. Kule yönetim kurulu başkanı: Mehmet Yılmaz. Kule yönetim kurulu başkan vekili: Sezgin Yüksel. Kule yönetim kurulu başkan yardımcısı: Mükerrem Kıyı. Kule yönetim kurulu üyesi: Ramazan Yarar, Bilal Şahin, Servet Yıldız, Hasan Gündoğdu. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Merkez Hakem Kurulu Hasan Tuna Türkiye Spor Haberler

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