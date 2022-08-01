Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu belirlendi
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına Şükrü Kazan getirildi.
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına Şükrü Kazan getirildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu kadrosu belirlendi.
Şükrü Kazan'ın başkanlığını yapacağı kurul şu isimlerden oluştu:
Başkan vekili: Hasan Tuna.
Başkan yardımcısı: Raşit Ataş.
Kule yönetim kurulu başkanı: Mehmet Yılmaz.
Kule yönetim kurulu başkan vekili: Sezgin Yüksel.
Kule yönetim kurulu başkan yardımcısı: Mükerrem Kıyı.
Kule yönetim kurulu üyesi: Ramazan Yarar, Bilal Şahin, Servet Yıldız, Hasan Gündoğdu.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor