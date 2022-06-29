Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zübeyir Bekiroğlu seçildi. Yeni kurulan federasyonun seçimli kongresi, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Bekiroğlu, kullanılan 109 oyun 96'sını alarak federasyonun ilk başkanı oldu. Genel kurulda 13 oy ise geçersiz sayıldı. Zübeyir Bekiroğlu başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu, Mustafa Küçükmeral, Sertaç Erciş, Fatih Işık, Zeki Geneloğlu, Ekrem Yavaş, Hikmet Kahraman, Ahmet Duman, Abdülbahri Önal, Nuri Erşahin ve Ali Uzuncan'dan olştu. Bekiroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, delegelere destekleri için teşekkür etti. Bugünü milat olarak gördüklerini belirten Bekiroğlu, hakkaniyetli olacaklarını vurguladı. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Türkiye Ankara Spor Haberler

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