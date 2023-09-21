Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'yı A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak atadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023'te yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL