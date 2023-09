Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Montella, milli takım formasını giymenin hediye değil, çok büyük bir prestij olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Vincenzo Montella ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçen hafta Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Montella'ya hoş geldiniz diyorum. Önemli görevinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Genç, disiplinli ve geleceği olan bir futbol adamı. Ülkemizde Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü yaptı ve bu görevi başarıyla yerine getirdi. Buradan gittiğinde, Türkiye ile çok güzel, övgü dolu açıklamalar yaptı, Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu paylaştı. Aynı istikrarı A Milli Takımımız için göstermesini bekliyoruz. A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi; saygın, anlamı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takıma emek vermiş tüm teknik adamları saygı ile anıyorum. Milli takım hepimizin çok önemli. Ülkemizin bayrağını gururla temsil eden bir takım. Avrupa'nın en genç A milli takımı olan milli takımımızın önümüzdeki ilk hedefi 2024 yılında Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Önümüzde 3 tane çok önemli maçımız var. Gerekli puanları alıp, Avrupa'da en çok Türk'ün yaşadığı Almanya'da milli takımımızın orada olmasını istiyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımızın milli takımımıza hasret duyduğunu biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli takımımıza sadece Almanya'dan değil Avrupa'nın her yerinde, Türkiye'den gidip destek olacaklarını biliyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için de elimizden gelen her katkıyı sağlayacağız. Montella ile 3 yıllık anlaşma yaptık. Montella liderliğinde milli takımımıza büyük sevinçler yaşatması dileğiyle aramıza hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop da hedeflere ulaşmak için kararların alınması gerektiğini aktararak, "Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuzla istişare ederek yeni kararlar aldık. Bu karar soncunda Montella kararı çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Oradaki Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek. Bunu da yeni hocamızla başarabileceğimize inanıyoruz. Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vincenzo Montella: "Bu formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir"

Türkiye'de çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. Federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için çok mutluyum. Taraftarlara neşe ve mutluluk getirmeyi istiyoruz. Almanya'da yapılacak turnuvada da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Bu görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Genç bir takıma sahibiz. Bildiğim bir takıma sahibiz. Bütün halka bu mutluluğu futbol sayesinde yaşatmak istiyorum. Bu gururlu duyguları, herkesin hissettiği milli duyguları sahada futbolumuzla herkese geçirmek istiyoruz. Çok önemli bir görev. Önemli bir sorumluluk farkındayım. Biz de bunun için buradayız. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü çok iyi anlıyorum. Bu yaşadığım duydular, benim küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde Napoli çevresinde büyüdüm, doğdum. Bana her zaman çocukluğumu hatırlatıyor. Bunu yaşatacağız. Benim için kritik edenler olacak, her kararımı eleştirenler de olacak. Büyük bir sorumluğum var. Kendi kararlarımla sahaya iyisini yansıtmaya çalışacağım. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her şeyi analiz ederken, kendi futbol görüşümle en iyisini yapmaya çalışacağız. Takım ruhu bizim için çok önemli. Bunu sahada yansıtmamız lazım. Burada aile olmamız lazım. Futbolcuların, milli takım formasıyla daha fazlasını yansıtmaları lazım. Biz de bunu sağlamak için çalışacağız. Bu formayı giymek hediye değil, çok büyük bir prestijdir. Benim ve oyuncularım için böyle olacak. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görevimiz ve sorumluluğımuz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL