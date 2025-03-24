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Türkiye Futbol Federasyonu: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

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Türkiye Futbol Federasyonu: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu : "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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