Türkiye Futbol Federasyonu: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu: "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu : "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor