Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30'a yükseltilmiştir.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edilecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title