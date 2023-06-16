Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda...

Türkiye Futbol Federasyonu : "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olmuştur. Diğer adaylık başvuruları, başkan adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir." - İSTANBUL