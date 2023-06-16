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Türkiye Futbol Federasyonu: 'TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde...

Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde...

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Türkiye Futbol Federasyonu: "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda...

Türkiye Futbol Federasyonu : "TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olmuştur. Diğer adaylık başvuruları, başkan adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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