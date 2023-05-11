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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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