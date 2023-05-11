Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı. - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor