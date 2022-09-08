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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de...

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Josef de Souza MKE Ankaragücü Spor Haberler

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