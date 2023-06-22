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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa...

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa...

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 169 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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