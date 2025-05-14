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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu için yabancı futbolcularla ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre, 2003 yılında doğmuş yabancı futbolcularla uzun süreli sözleşmeler imzalanması halinde, bu oyuncular 2 yıl boyunca A takım listesine yazılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu uygunluğu talimatnamesinde revize yaparken, 2025-2026 sezonunda 2003 yılı içinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcularla 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğu talimatnamesinde revize yapıldığı ifade edildi. TFF daha önce duyurduğu, "A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. 2026-2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur" maddesinde güncelleme yaptı.

Buna göre yeni açıklanan maddede, "A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025-2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. 2025-2026 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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