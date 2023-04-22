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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar...

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Spor Haberler

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