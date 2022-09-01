Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar...
Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor