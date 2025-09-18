Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu : "Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
