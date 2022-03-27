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Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti.

TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

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