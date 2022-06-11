Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor