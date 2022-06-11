Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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