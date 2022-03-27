Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.
Türkiye Futbol Federasyonu : " Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür." - İSTANBUL
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor