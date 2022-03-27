Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği... - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Futbol Federasyonu: "Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür.

Türkiye Futbol Federasyonu : " Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Elmas, Spor, Haberler

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