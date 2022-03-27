Türkiye Futbol Federasyonu : " Burak Elmas'ın federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor