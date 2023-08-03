Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm hakemlerimizin görev alacakları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere...
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm hakemlerimizin görev alacakları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere güveniyorum.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm hakemlerimizin görev alacakları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere güveniyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor