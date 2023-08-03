Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm hakemlerimizin görev alacakları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Tüm hakemlerimizin görev alacakları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere güveniyorum.