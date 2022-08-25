Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutladı Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien'i eleyerek grup aşamasına yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Haberler

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