Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini...
AA - Hilmi Sever - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.
AA / Hilmi Sever - Spor