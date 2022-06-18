Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini... - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini...

AA - Hilmi Sever - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

AA / Hilmi Sever - Spor

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